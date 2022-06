10 recámaras matrimoniales preciosas (para sentirse como en un hotel)

La mejor parte de salir de vacaciones es poder llegar a la habitación del hotel, aventarte en la cama y liberarte de todas las preocupaciones, además de sorprenderte con todo lo que hay en ella, y que probablemente no tienes en casa. Y lo malo de regresar es que extrañas la cama cómoda, y sobre todo no tener que limpiar. Y aunque, en esta última parte no podemos ayudarte mucho, en la primera parte sí.

En este libro de ideas hemos reunido 10 diseños de recámaras matrimoniales que harán que tu espacio personal luzca como la habitación de un hotel, y te haga sentir como una reina o un rey que tiene todo a sus pies. Además, así mejorará el ambiente de tu recámara, y podrás descansar mejor y despertar de buen humor. Y para un mejor resultado hemos agregado también algunos consejos de decoración para que quede, lo más cercano posible, a la de un hotel.