7 tips para que tu casa esté más segura y no se metan a robar

Instala iluminación en la puerta del garaje y además que se pueda abrir y cerrar a distancia, eso es importante ya que una táctica de algunos ladrones es esperar a que te bajes de tu carro, para obligarte a que le permitas la entrada a tu casa. En ese momento ya es demasiado tarde y cualquier alarma que hayas colocado en tu casa será inútil.

No abras la puerta, si ves a personas que no son habituales en las proximidades de tu casa, sigue con tu carro y avisa a los que están dentro de la casa para que no salgan, das alguna vuelta y cuando esté seguro el lugar entonces abres la puerta del garaje y entras.