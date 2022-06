13 terrazas diseñadas para cocinar e invitar a los amigos a gozar

Si no estudias con anticipación la forma, anchura e incluso altura de tu terraza puede que no la aproveches como deberías, y que cuando coloques tu cocina y comedor notes que habían alternativas mejores de distribución. Por ejemplo, es este bello exterior, el área de cocción no puede tener mejor lugar, está en una esquina, con lo muros como soporte y alejado del sitio de deguste para que no exista humo, gotas o derrames poco gratos al entrar en contacto con ellos.