10 ampliaciones sencillas (y no muy caras)

Este techo apoyado en el muro de la casa, es el ideal para ampliar ese espacio social hacia en jardín, donde tienes un piso pero no quieres cerrarlo con paredes, ya está la solución, si no la haces no entiendo por qué; es fácil, no es costosa, puedes decidir entre los presupuestos cuál será el material de cubierta. Solo buscas con los planos de tu casa, dónde está la estructura original, que se pueda anclar en ella, el techo nuevo y consulta con un profesional antes de hacerlo..