15 cocinas en L que te van a inspirar a remodelar la tuya ya

Ya no más, deja atrás todas las mortificaciones que te ha causado tu cocina por ser pequeña, porque si hasta el momento has probado múltiples acomodos sin lograr identificar el que te dé más beneficios, tanto estructura como decorativamente hablando es quizá porque no te habías topado de frente con el acomodo L.

Esta forma, tal como lo dice su nombre, busca una distribución que se asemeje a la letra L mayúscula del abecedario, esto con el fin de que las esquinas se aprovechen y que, por lo tanto, el área central no se vea tan fragmentada.

Conozcamos varios diseños con esta cualidad, después de verlos la inspiración llegará sola, te lo aseguramos.