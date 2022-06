9 chalets mexicanos ¡y encantadores!

Una casa de campo sin un tejado así de tradicional como el que le coloca Excelencia en Diseño a esta bella construcción, incluso resulta difícil de considerar mentalmente; esto no quiere decir que no existan chalets con un recubrimiento de techo diferente, pero si debemos aceptar que la tejas son una linda, agradable y recurrente característica, claro que también bastante funcional pues el tejado es óptimo para condiciones climáticas hasta cierto punto no tan templadas.