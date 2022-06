7 ejemplos geniales para dividir la sala de la entrada

Si tu sala es pequeña y no quieres ocupar mucho espacio, pero insistes en tener dividida la entrada, de la sala, no te preocupes ni decaigas en esta idea, un pequeño mueble que te sirva para aislar un poco la entrada, ubicado correctamente, puede ser enfrentado a la puerta cuando se abre, que quite la visión del resto de la sala pero sin molestar el espacio de la entrada. Fíjate que hermoso mueble, que liviano y no es muy grande… una división perfecta.