Cómo construir una terraza en tu azotea en 8 pasos

Dada la idea casi tradicional de que la terraza es una buena compañía de todo patio o jardín, es complicado dejar de lado la idea de que el verdor esté ausente, por ello te sugerimos que tú no lo hagas, es decir, que entre la cantidad de adornos que incluyas para darle personalidad y mucha onda a tu terraza adquieras algunas plantas, no importa lo diminutas que sean, siempre y cuando sus ramas, hojas y flores no pasen desapercibidas.