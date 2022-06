homify 360°: The Contemporary Music School | Ciudad de México

Una escuela de música que rompe con los estereotipos de instituciones educativas, saliendo de lo monótono y a lo que estamos acostumbrados a ver. El concepto principal de The Contemporary Music School fue inspirado en los 60's, 70's y 80's, ya que era importante desarrollar un diseño que transportara a la época de la psicodelia y donde se incluyera a los grandes iconos de la música como Jimi Hendrix, The Beatles, James Brown, etc.

La escuela incluye estudio de grabación, salones de práctica, una librería, una terraza y un escenario en el patio interior para que los estudiantes, maestros y músicos invitados presenten sus obras y talento. Precisamente el escenario es lo que vemos en esta primera imagen: una plataforma de madera, con coloridas paredes, puertas plegables para abrir y cerrar con facilidad y para que los músicos puedan ser observados desde todos los puntos.

Cuando las puertas se cierran…