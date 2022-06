25 regalos que puedes hacer tú mismo (para tí y para tu casa)

En temporada decembrina suele suceder que nos da el ataque de compras y entra el espíritu del consumismo por doquier. A veces, compramos sin pensar bien y gastando dinero, que no nos sobra, en cosas inútiles, pero… ¡momento!, no necesariamente, los regalos deben constar una fortuna y ser inùtiles, también pueden ser otro tipo de regalos: hechos por tí mismo con amor y cariño, para tí, para tu familia y tu hogar.

En este libro de ideas, hemos seleccionado ideas e imágenes de proyectos Do It Yourself, para que te inspires y en las vacaciones o en el fin de semana pongas manos a la obra y te dispongas a embellecer tu hogar. ¿Qué te parece el minibar de madera o el asador que desde hace mucho tiempo has querido tener? ¡Ahora es cuando! Inspírate y que te entre el espíritu creativo y constructor de sueños…