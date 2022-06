¿Cómo ahorrar al amueblar la sala? – ¡7 fantásticos tips!

Cuando tenemos un hogar propio, lo que más queremos es marcar nuestro territorio y proclamar nuestra independencia y soberanía, sobre el nuevo espacio. Pero para que esa soberanía no se convierta en un completo desastre necesitamos definir nuestro estilo, y eso se logra con un poco de análisis y mucha honestidad. Sin embargo, no todos tenemos un estilo bien definido, y si sufres porque no sabes exactamente qué es lo que te gusta, o lo que buscas, lo mejor es empezar definiendo lo que no te gusta o te hace sentir incómodo. Así sabrás de lo que debes alejarte y te podrás enfocar en tiendas o talleres donde hacen las cosas que a si te gustan.