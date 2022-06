7 ideas creativas con tarimas de madera

La moda del Do It Yourself y del reciclaje ha recuperado casi del olvido los palets o tarimas de madera, que probablemente has visto más de una vez afuera de algún almacén. Estos armazones de madera utilizados en la industria y en el comercio, se utilizan ahora en el hogar, principalmente como muebles o como elementos decorativos totalmente transformados. Es común ver tarimas de madera, como cabeceras, sillones, mesas, y ¡todo lo que se nos pueda ocurrir! ¡La ecología, sustentabilidad y creatividad en todo su esplendor!

En homify seguimos con esta moda, ¡porque sabemos que a todos encanta! por lo que, en este libro de ideas, con la ayuda de nuestros profesionales, te presentamos 7 ideas creativas para reutilizar tarimas de madera. ¡Esperemos te gusten y sean útiles!