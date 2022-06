7 espectaculares puertas que se deslizan

A diferencia de las puertas anteriores, esta no tiene riel abajo, por lo que parece que en cierta manera, vuela. Su estructura es aérea, por lo que al abrirla pareciera como si no existiera, pues en el piso no deja ni una huella…

Puertas corredizas, puertas que se deslizan; grandes y pequeñas. Todas ideales para abrir tu imaginación y llevarte, en abrir y cerrar de puertas, a mundos imaginables. ¿Y por qué no? También a los inimaginables.

