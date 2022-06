Lo que debes tener en tu casa si ya tienes más de 30

La lista de deseos de lo que uno quiere tener cuando sea grande y trabaje , en ocasiones puede ser larga o interminable. Si bien, como dicen por ahí los grandes sabios del mundo, lo mejor es ser feliz con lo que uno tiene y optar por invertir en experiencias, momentos y no en cosas materiales. Sin duda, tienen razón y estamos de acuerdo. Pero, hay algunas cosas que no harían nada mal, tenerlas en casa, y no por el hecho de que sean cosas materiales, sino porque dichas cosas, objetos o espacios, incitan a disfrutar de los buenos momentos en compañía de la familia y amigos. Y al final, de eso se trata la vida ¿no crees? de gozar, de ser feliz, de disfrutar de nuestra casa, sentirnos a gusto en ella, al igual que nuestros seres queridos.

En esta ocasión, hemos reunido para tí – de manera divertida y entretenida – lo que creemos que toda persona mayor de 30 años debe tener en casa. Es una apreciación basada en preguntas y conversaciones con personas que ya rebasan esta edad y que nos compartieron sus intereses, sus hábitos, deseos, y los pequeños detalles que los hacen felices dentro de casa, enfocadas al diseño y decoración del hogar.

Al final del artículo, nos compartes si estás o no de acuerdo, o si faltó algún deseo en la lista ¡Iniciamos!