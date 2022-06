Patios con piedra y adoquín – 10 fabulosas ideas

En una casa rural uno de los espacios más usados son los jardines, terrazas o patios. Son los lugares al aire libre donde se celebran grandes comidas con la familia o amigos, donde juegan los niños o donde simplemente nos sentamos a tomar el aire fresco y recibir los rayos de sol. Si estos espacios no están cubiertos, hay que tener en cuenta que tras los días de lluvia pueden ser poco prácticos si no se trabaja el terreno o es pasto. Como resulta muy aburrido no poder salir cuando llueve, haz todo lo posible porque el lodo no te impida disfrutar de tu exterior después de la lluvia. La mejor solución es un pavimento a base de adoquines de piedra como podemos ver en esta imagen de Espacios y Luz Fotografía.