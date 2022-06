8 errores fatales que debes evitar al decorar tu patio

Dirigir el agua de un jardín es una de las ideas que debes tener en cuenta, cuando lo diseñas, busca un profesional que te asesore para encontrar y canalizar el drenaje de la grama natural o artificial, de los pisos de baldosas que tengas o de cualquier otro material. El agua se puede colar por cualquier lugar que no sea apropiado, si no has hecho un buen drenaje.