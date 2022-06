8 errores fatales en la decoración navideña

La decoración siempre viene acompaña de buenas ideas pero, hay que admitirlo, también trae como compañía a múltiples errores que están esperando los cometas para arruinar el bello momento que puede ser transformar la apariencia de un lugar.

Si bien identificar que estamos propensos a equivocarnos no es una solución para no cometerlos, sí es el primer paso para combatirlos. Después de esto ahora sí hay pensar en no errar; y este acto será mucho más fácil después de terminar de leer el libro de idea de hoy, así que te invitamos a disfrutarlo y por qué no, tomar nota, recuerda que el momento de decorar para esta Navidad está a la vuelta de la esquina.