El antes y el después de 5 fachadas pequeñas

Muchas veces nos dejamos llevar por la apariencia de nuestra casa, a la cual hemos tenido en el olvido por un buen tiempo, y creemos que necesita un cambio total. Pero es importante revisar a nivel estructural para no gastar de más ni invertir sin necesidad. Es importante observar los muros en busca de grietas transversales, las juntas entre las paredes y el techo, que no haya fugas de agua en el baño o la cocina, revisar las tomas de luz y de agua desde los registros en la banqueta y confirmar que no se esté filtrando humedad en el techo o en el piso. Si nada de esto ha sucedido, lo único que necesitas es renovar la apariencia de tu casa.