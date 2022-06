Como tener una casa perfectamente aislada (y protegida)

Cuando tienes plantas en tu casa, en la terraza o balcón, al regarlas ayudas a reducir la temperatura al menos un par de grados. Utiliza plantas autóctonas de la zona donde vives, que estarán aclimatadas, que no consumirán agua de riego en exceso. Puedes colocar en tus ventanas macetas con plantas, si no tienes terrazas o balcón, ellas absorberán los rayos de sol y eso te traerá un ambiente fresco en el interior. Si siembras enredaderas en alguna fachada, de las que son más vulnerables a los rayos de sol, estas amortiguarán el calor, que no se trasmitirá dentro de la casa.