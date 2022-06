La remodelación de un departamento feíto: ¡cambio total!

Si en alguna oportunidad has visitado un departamento o una casa, pensando en comprarla o en rentar, al entrar te das cuenta que además de no ser una vivienda que te pueda gustar, sientes que es un lugar que no tiene remedio, hay que alejarse bien rápido pues es caso perdido. En este antes y después de una remodelación, era algo como eso, se pensaba que era un caso perdido, no había nada que pudiera hacerse para mejorar ese departamento. Los propietarios no perdieron las ganas de remodelarla, para ver cómo se vería después, como una autentica casa de diseño.

En general la decoración juega un papel muy importante, junto con la redistribución de las habitaciones, cuando se tiene que remodelar una vivienda, en este caso se conectó la cocina con la sala, se cambió la recámara principal de lugar y se creó un baño con doble entrada permitiendo el acceso a él desde diferentes espacios. Ahora solo te queda acompañarnos a este recorrido paso a paso.