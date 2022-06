Lo que debes hacer para proteger tu casa en temporada decembrina

Si estás metiendo maletas en el carro y no tienes un garaje cerrado, es conveniente que antes de hacerlo revises los alrededores de tu casa para checar que no hayan personas ajenas a tu condominio o vecindario. Si ves gente que te resulta extraña, que no son tus vecinos, es preferible que no hagas por el momento ningún movimiento que exprese tu viaje inminente y repórtalo a las autoridades. En esta temporada es posible que esos amigos d elo ajeno estén merodeando para ver que casas están desocupadas o por desocupar para ellos hacer sus fechorías. Prevenir es lo mejor que puedes hacer.