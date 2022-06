10 errores que hacen que tu casa no se vea perfecta

Pasamos horas arreglando la sala, eligiendo el estilo perfecto para la recámara y puliendo cada detalle de la cocina, tanto así que a veces olvidamos habitaciones clave como la entrada. La entrada es nuestra primera carta de presentación a invitados, lo que comienza por revelar el look de nuestra casa y no hay razón alguna para que no sea también un lugar especial con personalidad y funcionalidad.