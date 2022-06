9 cosas que no debes comprar para decorar tu casa esta Navidad

Agregar demasiadas luces en el interior del hogar no solo es abrumador, también es inseguro. Procura añadir solamente un par de series a tu árbol, y decorar el resto de los interiores con el resto de los elementos. Si quieres añadir un toque luminoso, mejor opta por colocar velas, o poner los adornos en puntos estratégicos cerca de lámparas o focos. Puedes añadir detalles discretos, como en esta imagen, pero no intentes forrar todos tus muebles con ellas. Exactamente como la foto ¿A poco no es precioso?