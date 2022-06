10 ideas para decorar tu casa ¡con menos de mil pesos!

No se trata de que gastes una fortuna empapelando tu casa entera, sólo focaliza algún muro a donde valga la pena atraer la atención: el lateral o la cabecera de tu cama, el fondo del comedor, el muro de la escalera, en fin… Mide bien la superficie y sobre eso compra el papel. No compres más, no inviertas en lo que no es necesario. Por más que te guste el color y el diseño, si saturas el espacio no lucirá bien y habrás gastado sin necesidad.