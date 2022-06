Diseño de jardines: 6 fuentes modernas

El agua es vida, y que mejor que tenerla siempre a disposición, no sólo para satisfacer nuestra necesidad diaria de bañarnos o beberla, sino también como decoración a través de una fuente por donde caiga el líquido vital durante horas, obviamente recirculada y reciclada para no desperdiciarla. Ver el agua correr y escuchar su sonido, es relajante y se contacta estrechamente con la naturaleza. Por ello, ¿por qué no incluir una fuente en nuestro jardín? Agregará el elemento armónico y una relación con el agua, fuente de vida, pero también fuente de adorno. Además, durante el verano puede hacer nuestros días más llevaderos…

En este libro de ideas te compartimos 6 fuentes modernas para tu jardín, construídas con diferentes materiales: acero inoxidable, piedra, cerámica y aluminio. Algunas de ellas, son aptas también para terrazas y patios interiores.

¡Comienza la primavera con el sonido del correr del agua en tu hogar!

¡Lo disfrutarás!