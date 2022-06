Temporada navideña: ¡13 ideas para iluminar tu casa con estilo!

Si llevas varios años consecutivos queriendo arreglar la fachada de tu casa para diciembre, pero no encuentras la manera de hacerlo para lograr una decoración de impacto, quizá sea porque no has pensado en la luces navideñas como tus principales aliadas. Y es que pese a que es una idea común, no muchos se atreven a utilizar la luz como decoración, pero nosotros te la recomendamos completamente, sobe todo si las luminarias son diminutas, pues los festejos jamás saturarán la mirada.