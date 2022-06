10 maneras de darle mantenimiento a tu casa (sin gastar todo el aguinaldo)

En los techos limpia, al menos, antes de la época de lluvia las canales que recogen el agua de restos de hojas; revisa los árboles que siembres en tu patio, por si las raíces están llegando a la casa que puedan introducirse bajo los cimientos; en las paredes de exterior, si tienes sembrado enredaderas, que estás no echen a perder la pared donde se apoyan, preferiblemente coloca un entramado para que el apoyo no sea directo en la pared, revisa las paredes donde se apoyen plantas para que estén en buenas condiciones y no trasmitan humedad, hacia el interior de la casa.

Los jardines son áreas que hacen más hermosa tu casa, mantelos limpios, podados los árboles, abonados si es necesario y con buen riego, de acuerdo a cada especie, esto te ayudará a mantener el valor de tu casa como una buena inversión.