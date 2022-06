10 ideas para construir un minibar en la azotea de tu casa

Un minibar en las alturas de un hogar no significa que esté hasta la cima, pero sí que juegue con los niveles. Una vez hecho esto puedes gozar de uno en un sitio no muy habitual pero plagado de placeres que brindarte, claro, teniendo las cualidades que lo harán resistentes en la intemperie. Una de las más importantes es no poseer los artefactos a la vista, mejor que estén ocultos entre la estructura.