Antes y después: una casa antigua en Escocia

No juzgar sólo por el exterior ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? seguramente en muchas ocasiones, y precisamente aplica para este proyecto de Antes y después que hoy te presentamos: una casa en la ciudad de Abeerden en Escocia, cuya fachada de arquitectura antigua contrasta con el interior en estilo escandinavo y moderno. Sin embargo, esta no lucía siempre así, ya que antes tenía un interior caótico, desorganizado y con una decoración de los años setenta, que ya no se adaptaba más a las necesidades y vida de los inquilinos.

Echemos un vistazo de cerca:

Fotografía por Nigel Rigden.