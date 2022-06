Trucos para limpiar tu casa y dejarla perfecta para Navidad

En el cambio de temporada, con un poco de clima frío, tienes que guardar la ropa de verano, revísala, no guardes la que no te guste, no te sirva o ya está muy gastada. Aprovecha y botas la gastada, las otras o las vendes o las donas, pero limpia a fondo también tu closet. Quita el polvo que se ha acululado en los rincones y revisa la ropa de invierno con la misma idea que revisaste la de verano.