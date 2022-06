10 ideas con mármol y granito para las superficies de tu cocina

El mármol y el granito tienen una porosidad casi nula, por lo que no almacenarán bacterias ni residuos de los alimentos, y son más fáciles de limpiar. Aunque eso no implica que no debas limpiarlos, de hecho te recomendamos aplicar desinfectante en aerosol y limpiarlo con toallas de papel para mantener su brillo e higiene por más tiempo.