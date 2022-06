La remodelación total de una casa

Al tener una casa viejita, muchas veces tendemos por abandonarla y no darle el mantenimiento que requiere, pensando que no tiene uso o que no se puede hacer nada con ella. Esto es una idea muy errónea, como nos demuestran los arquitectos de Scheriau-Architektur, quienes pudieron ver el gran potencial en una casa vieja, de un solo piso, que fue transformada en una increíble y moderna residencia de dos niveles. Acompáñanos a ver esta increíble transformación aquí en homify.