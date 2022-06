Antes y después de 5 cocinitas en L: ¡cambios totales!

La remodelación de una cocina es un proceso de lo más interesante y atractivo, pero también riesgoso. Si no tomas la decisión correcta en cuanto a la organización de mobiliario, alturas de encimeras o alacenas o no eliges los materiales indicados para el uso, en lugar de disfrutar mientras cocinas cada preparación ¡se volverá un martirio! Es importante asesorarte con un experto en cocinas, medidas, materiales y distribución para que esta zona se convierta en un placer y no lo contrario.

En este libro de ideas puedes ver algunos estilos, diseños y modelos de cocinas en espacios pequeños y en la mejor distribución que se puede organizar en un espacio así: en forma de L. No te las pierdas, ¡acompáñanos!