15 ideas para diseñar la entrada de tu casa

En esta casa rústica, lo que llama la atención es el color rojo de su puerta de entrada y ventana, pero si para tu casa no te gusta el color rojo, puedes elegir otro, puede ser verde, azul, rosa o naranja, depende de tus gustos y el resto de los colores que coloques en tu casa. Tu imaginación es el límite, no tengas miedo en la elección del color para tu puerta de entrada, has de ese espacio de tu casa, un motivo especial de tu decoración.