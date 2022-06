Esta casa de dos pisos en Yucatán tiene un interior que te va a encantar…

Una casa en la playa no está completa si no tiene una terraza para disfrutar de la brisa marina y de la vista y sonido de las olas del mar. En este proyecto, no es la excepción. ¿Y lo mejor? ¡la terraza está realmente diseñada para disfrutarla! Es una extensión del interior de la casa que termina en una azulada y fresca alberca.

Si observamos hacia arriba vemos el volumen flotante que alberga a la zona privada, y que es al mismo tiempo, el techo de esta agradable terraza.