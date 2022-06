6 tips para comprar tu casa lo más pronto y bien planeado posible

Ha llegado el momento de comprar casa, ¡por fin! Ya sea que hayas decidido independizarte y salir de la casa familiar o estás por iniciar una familia con el amor de tu vida, el comprar casa puede ser un proceso tedioso, estresante y relativamente lento, pero no por ello deja de ser emocionante, y buscar el lugar ideal ¡es extraordinario!

Si no te interesa o no te es posible contar con un terreno propio e iniciar tu propia construcción, en nuestro país hay varias opciones para comprar casa: con crédito bancario, con prestación de derechohabiente como Infonavit o Fovissste, o al contado. Y si quieres que esto suceda lo más pronto posible, no dejes de checar estos tips, tal vez puedas recortar un poco el tiempo ¡y estrenar antes!