7 tips para tener casa propia (aún con poco dinero)

Si has decidido no comprar una casa hecha sino construirla como siempre la has imaginado, no descartes la posibilidad de los créditos. Si bien lo ideal de los créditos hipotecarios es permitirte comprar una vivienda ya construida, algunos tienen la modalidad de ser para construcción sobre terreno propio, para ampliación y restauración o, en el caso de los créditos personales, para comprar predios sin construcción y comenzar desde cero.

Por otro lado, puedes comprar el terreno al contado y comenzar a proyectar en el sitio, contratar a un buen despacho de arquitectura, contarles tus ideas y necesidades y solicitar un presupuesto del anteproyecto, del proyecto ejecutivo y de la obra. Es muy importante desglosar estos costos para tomar la mejor decisión, posiblemente te conviene trabajar en etapas o hacer una inversión completa para una construcción sencilla, aunque más adelante inviertas en detalles.