Errores fatales en la decoración de casas pequeñas

Las casas pequeñas son un reto para la decoración dado el ingenio que exigen, todo con el fin de sacarle el máximo provecho hasta a las dimensiones más reducidas. Dicha exigencia se traduce, de un modo muy frecuente, en acciones erradas, las cuales pese a ser pensadas en un principio como una buena idea su resultado final no lo es tanto.

Si al menos alguna vez has sentido que la idea en tu cabeza se veía genial pero cuando pusiste manos a la obra en tu diminuto hogar no fue así o, que realizaste la acción pero hay algo que no te convence aún, entonces has caído en uno de los errores más recurrentes cuando de decorar casas pequeñas se trata.

Así que te invitamos con este libro de ideas, primero a reconocerlo y después a combatirlo con éxito total. ¿Listo?