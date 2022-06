20 preciosos baños donde la protagonista es la madera

Te parece increíble que se esté usando tanto la madera en los baños, pero si has visto las fotos de esa habitación en numerosos ejemplares de la revista de homify, te das cuenta lo actual que es este material en la construcción de los baños. Es importante que la madera que se use sea madera dura, poco porosa, de árboles como, cedro, caoba, teka, eso si debe ser tratada antes de construir el baño para que la humedad y las altas temperaturas no la dañen.

Un tratamiento que se le da también es cubrirla con poliuretano, un barníz especialmente indicado para este tipo de material, tienes que aplicarlo según las indicaciones del fabricante. Su mantenimiento es sencillo si le pasas una esponja o trapo con algún detergente neutro cuando debes limpiar las encimeras o los recubrimientos, pero lo más importante es secar el baño cuando lo uses y sobre todo que tenga buena ventilación. Ahora prepárate para disfrutar de este recorrido por unos baños fabulosos donde la madera es la protagnonista.