7 errores fatales que debes evitar en tu hogar

Estamos en invierno y es el momento ideal para no descuidar el jardín de la casa. Aunque por las bajas temperaturas sea un lugar que casi no tiene uso en estas épocas del año, no hay que pasar por alto su mantenimiento, permitiendo que esta importante zona al aire libre luzca fantástica para recibir el verano. En estos meses, es el momento ideal para hacer alguna reparación, limpieza y alguna renovación que se tenga en mente.