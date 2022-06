¡10 maneras para organizar tu ropa estas vacaciones!

De hecho podemos decir que ni las cajas organizadoras ni los cajones están de más cuando se trata de orden en el clóset, ya que este tipo de armario, al tener puertas endebles y simples e incluso carecer completamente de ellas, no tiene como ocultar su orden o su desorden, según la atención que se le ponga al acomodo en este sitio de la casa.

Es aquí cuando los almacenes cerrados son grandes aliados, más aún si no somos personas tan ordenadas, ya que dentro de ellas no se ve el método de acomodo, o si se carece de alguno. En resumen: cajas y cajoneras son perfectas para tener todo en su lugar, pese a que no se sea tan escrupuloso.