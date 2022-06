7 tips para elegir y comprar un terrenito

Antes de cerrar cualquier trato, investiga la legalidad del predio. Si no te informas, es fácil caer en manos de especuladores que se dedican a vender en papel sin contar con la propiedad física o, peor aún, a vender físicamente por medio de promesas de compraventa sin tener los documentos necesarios para realizarlas, como cartas del apoderado legal, registro de la persona moral o física responsable, alta en el registro de la propiedad estatal o municipal, subdivisión del terreno original, etc. ¡Pero no te asustes! Es fácil verificar esta información: