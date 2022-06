Comedores abiertos al jardín: ¡10 ideas sensacionales!

Al menos durante 10 de las 24 horas que tiene un día, el comedor que se abre al exterior no te dará molestias con gastos de luz eléctrica, pues dicha apertura no sólo permite una ventilación adecuada y una vista de ensueño, sino también la entrada de los rayos solares, los cuales no sólo iluminan, son capaces hasta de servir como calefacción.