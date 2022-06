11 cosas que odian tus amigos cuando van a tu casa en Navidad

Últimamente existe una tendencia que prefiere el estilo moderno y contemporáneo en el diseño, incluyendo la decoración, per esto puede resultar en una ambientación que no refleja para nada el espíritu navideño en tu hogar. Es recomendable no exagerar en cuanto al minimalismo y modernidad de los adornos de Navidad, para no minimizar la ambientación navideña.