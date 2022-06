6 consejos para iluminar el porche de tu casa

Realmente hay tantos trucos y consejos a la hora de todas las facetas del diseño interior y exterior y en el mundo de la iluminación no es diferente. La selección del estilo correcto , la potencia y colocación de las luces del porche es clave, pero ¿qué pasa con la función de las luces? Si estás buscando ese elemento adicional de seguridad en tu casa ¿por qué no considerar la inclusión de uno de tecnología moderna en las lámparas con un sensor de movimiento limpio? Es una forma ordenada de arrojar luz por la noche cuando no estás en la casa, dando la impresión de que se encuentra ocupada y segura y eliminas el perder el tiempo prendiendo los interruptores.

