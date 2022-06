Ideas para hacer muebles de cartón ¡es tendencia y se ven geniales!

Probablemente, de este comedor de cartón, lo que más te sorprenderá es, que no solo los bancos y mesa resistan el peso de los comensales, si no: ¿qué pasaría si el vino o jugo de manzana se derrama sobre la mesa? ¿el cartón se ablanda? ¿hay que tirar los muebles y comprar otros? Buenas preguntas. Te las respondemos: en este diseño de Stange Design, no pasaría eso, porque la clave de cada uno de los muebles, está en la capa ondulada del interior del cartón, dependiendo de la dirección de esta y de si la capa es simple o doble, se tiene un material más o menos resistente. El cartón utilizado para este comedor, es un tipo llamado “de nido de abeja” hecho con tablillas hexagonales, que es resistente al agua. ¡Increíble, pero cierto!.