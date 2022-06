Grifos y accesorios para el baño

Grifos, mezcladoras, llaves para lavabos, como les llamemos, de cualquier manera, pareciera que es sencillo elegir estas piezas para el baño, pero no: no es tan fácil como parece. No sólo porque tenemos que tomar en cuenta su diseño, ya que son accesorios que hacen la diferencia y que causan el impacto visual en el baño, sino también porque deben contemplarse varios factores a la hora de decidirnos por una pieza, como por ejemplo: fijarnos en la instalación, si la cañería circula por la pared o sale del suelo, o si el lavabo está integrado en el mueble.

A continuación, te mostramos una selección de grifos, mezcladoras, llaves para lavabos que esperemos te inspires al momento de elegir estas piezas imprenscindibles para tu baño.