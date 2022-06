Decoración de recámaras sin gastar

Si, por el contrario, tienes la suerte de tener una habitación bastante espaciosa, entonces no dejes de sacar provecho para crear distintos espacios dentro de ella. Según tus necesidades, puedes poner un sofá y una pequeña mesita para sentarte a leer o a relajar, o si eres de quienes disfrutan tener la televisión en la recámara, puedes acondicionar un espacio para ver películas; incluso, si no tienes una oficina aparte, puedes incorporar un lugar en el que puedas sentarte a trabajar. Trata de que estas áreas estén separadas de tu cama para que le reserven así su lugar sagrado de descanso. Recuerda también de no caer en la trampa de querer llenar los espacios grandes a como dé lugar, ya que en cierto momento el lugar sólo se verá amontonado y el efecto resultará contraproducente, pues tendrá la apariencia de ser menos amplio.