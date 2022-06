6 consejos para decorar pasillos estrechos

Cada espacio de nuestra casa es como una pequeña parte de nuestro cuerpo, y un reflejo de nosotros. No importa si es grande o pequeño, de igual forma importa. Algunas veces nos preocupamos más por las habitaciones, los grandes espacios que vamos a utilizar para un fin específico, como la sala, la recámara, el baño, el comedor, etc. Pero ¿Qué hay de los espacios pequeños? ¿Cuántas veces nos olvidamos de los pasillos, el hueco bajo la escalera o cualquier otro espacio entre habitaciones? El diseño de nuestras casa no siempre es simplemente unas cuantas habitaciones conectadas por puertas, de hecho casi nunca lo es; por el contrario, tenemos corredores que conectan una habitación con otra y que muchas veces son los espacios en los cuales planeamos nuestro día. Caminamos por el pasillo hacia la cocina pensando en lo que vamos a comer; caminas rumbo a la puerta planeando tu día, y por las tardes vuelves a recorrer ese pasillo mientras te vas deshaciendo del estrés y comienzas a llenarte de tu hogar.

El problema, algunas veces, es que los pasillos pueden ser muy estrechos y debes decidir entre la decoración o la movilidad. Pero no te preocupes, eso no significa que tengas que caminar por un pasillo blanco siguiendo la luz de la siguiente habitación todos los días. Por suerte para ti, aún puedes caminar por los corredores y no sólo planear tu día, si no disfrutar del recorrido, y hasta llenarte de energía y optimismo. Sólo revisa estos tips y consejos que nuestros expertos han diseñado y transforma tus corredores en algo aún más hermoso.