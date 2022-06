Decora tu recámara moderna, te decimos cómo.

Los colores dan vida a cualquier espacio, en el caso de las recámaras es recomendable no aplicar colores intensos o vivos, pero si se pueden colocar colores con carácter, es decir colores que aunque suelen ser fuertes no alteran la armonía del espacio y no distraen la mente a la hora de dormir.

La mayoría de estos colores son de la gama de colores fríos, como los son los azules, verdes, marrones, entre otros; es muy importante tomar en cuenta que estos colores deben ser combinados con colores claros o neutros como lo son el blanco, beige o grises claros, estos colores deberán ser los dominantes en la habitación.